Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 апреля 2020 года: всего зараженных 440 человек, 5 умерло

- В Беларуси по состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находится 394 человека. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом Беларуси на субботу, 4 апреля

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- В Беларуси по состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находится 394 человека. У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией, - сообщает Минздрав Беларуси.

Таким образом, всего на сегодняшний день зафиксировано 440 случае заражения. Это рекордный суточный рост - за сутки количество выявленных случае выросло на 89 человек.

Разные специалисты - от терапевтов до реаниматологов - объяснили, как белорусам поддержать их и друг друга во время пандемии коронавируса. «Коронавирусом заразится большинство. Помогите нам спасти больше пациентов!»: белорусские врачи записали эмоциональное видеообращение

Актеры просят закрыть театры на карантин. Минкультуры отвечает, что билетерам должны выдавать маски. Ввести карантин в белорусских театрах артисты попросили после смерти Виктора Дашкевича, который служил в витебском Коласовском театре

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Меры против коронавируса в Минске: кнопки лифтов и перила будут дезинфицировать каждый день, не срочные работы по капремонту перенесут. На такие меры коммунальники пошли, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса в столице

Предприниматель из Слуцка вышивает на масках советы президента от COVID-19: трактор, водку и баню. Маски не столько защитные, сколько сувенирные. И настроение поднимают

Коронавирус теперь и в Бобруйске. Об этом сообщила заместитель главного врача УЗ «БЦБ» Оксана Крупенич

Николай Каспирович: «В Витебской области за сутки не установлено новых случаев COVID-19». В половине регионов области идет снижение прироста заболеваемости респираторными инфекциями

Лукашенко снова вышел на лед. По его мнению, это лучшее лекарство от коронавируса.

В прошлые выходные он сказал, что «в холодильнике вирусы не летают»

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Миссия ВОЗ приедет в Беларусь 7 апреля. Специалисты приглашены Александром Лукашенко

ТОП-5 стран по количеству случаев коронавируса:

США: 277 475 (+32 100), умерли 7406 (+1336), выздоровели 12 283 (+1880).

Италия: 119 827 (+4585), 14 681 (+766), 19 758 (+1031).

Испания: 119 199 (+7134), 11 198 (+850), 30 513 (+3770).

Германия: 91 159 (+6365), 1275 (+168), 24 575 (+2135).

Франция: 82 165 (+23 060), 6507 (+1120), 14 008 (+1580).

Польша: 3383, 71, 56.

А вот так дела обстоят у наших соседей:

Украина: 1096, 28, 23.

Литва: 771, 9, 7.

Латвия: 493, 1, 1.

Россия: 4 149, 34, 281