2020-04-04T18:32:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске спасатели доставали мальчика, застрявшего в дереве

А в Волковыске освободили руку ребенка из дивана
Надежда БУТОВИЧ
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11-летний мальчик застрял между стволами дерева. Фото: МЧС.11-летний мальчик застрял между стволами дерева. Фото: МЧС.
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Пока в Беларуси у детей заканчивается неделя весенних каникул, но, возможно, власти решат продлить их еще на неделю. Однако не всем родителям удается приглядеть за детьми, и тогда приходиться на помощь вызывать… спасателей.

Так произошло в Минске в пятницу, 3 апреля. Дежурному МЧС позвонили около 14.20 часов и рассказали, что на улице Лобанка рядом с 71 домом на дереве застрял мальчик и самостоятельно ему не слезть.

– Прибывшие по вызову сотрудники подразделения увидели 11-летнего мальчика, намертво засевшего в дереве. У школьника нога застряла между стволами дерева. Достать ногу удалось с помощью аварийного-спасательного инструмента, помощь медиков не потребовалась, – уточнили в пресс-службе МЧС.

А вот в Волковыске травмированного ребенка после освобождения госпитализировали.

Мальчик застрял, играя на диване. Фото: МЧС.

Мальчик застрял, играя на диване. Фото: МЧС.

ЧП произошло также в пятницу, 3 апреля. Утром, примерно в 10.00 часов, позвонили жители райцентра и рассказали, что руку ребенка зажало между половинами кресла-кровати.

– Мальчик сказал, что игрался и засунул руку в щель, а вытащить не смог. Чтобы разжать металлический каркас дивана спасатели применили специнструмент. Мальчика передали медикам, которые отвезли в больницу, где сделали снимок и, убедившись, что нет перелома, наложили лангету и отпустили домой, – сообщили в Министерстве по ЧС.

Травмированному ребенку наложили лангету. Фото: МЧС.

Травмированному ребенку наложили лангету. Фото: МЧС.

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