2020-04-04T19:05:08+03:00
Экономика
КП Беларусь

КГК возьмет на контроль цены и наличие товаров в магазинах

Сообщать о пропавших с прилавка продуктах или о резком скачке стоимости можно будет на горячую линию
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Госконтроль проследит за товарами и ценами в магазинах.Госконтроль проследит за товарами и ценами в магазинах.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, как пандемия коронавирусной инфекции, сказалась на торговле в Гомеле. В областном центре цены на лимоны взвинтили в два раза, а потом они и вовсе пропали с прилавков. Журналисты продолжаю следить за ценами и, как стало известно, к мониторингу подключились и специалисты Комитета госконтроля Беларуси.

Так в пресс-службе КГК сообщили, что с понедельника, 6 апреля, в ведомстве начнет работать «горячая линия», на которой будут отслеживать наличие товаров в торговых сетях и рост цен.

– Сообщения о товарах и их стоимости на «горячую линию» будут приниматься с 6 по 10 апреля. Это позволит оперативно проконтролировать ситуацию на потребрынке в республике, – пояснили в Госконтроле.

Звонки будут принимать от граждан со всей страны и Минска, а также от работников торговли, которые заметят значительное повышение стоимости товаров либо их отсутствие.

Номер «горячей линии» КГК: 8(017) 327 54 09, прием звонков с 10.00 до 12.00 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что разметают в аптеках Гомеля?

Маски, антисептики и парацетамол раскупают еще до обеда (подробности).

В Слуцке предприниматель шьет сувенирные маски с советами против коронавируса от президента.

Трактор, водка, сливочное масло… (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь:цены в магазинах»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Шкловом «Нива» оказалась в кювете: пострадали водитель и пассажир
Главреда «Ежедневника» освободили из-под стражи, не предъявив обвинения
В Минске открытым огнем горела фура
КГК возьмет на контроль цены и наличие товаров в магазинах
В Минске спасатели доставали мальчика, застрявшего в дереве
Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 апреля 2020 года: всего зараженных 440 человек, 5 умерло
Предприниматель из Слуцка вышивает на масках советы президента от COVID-19: трактор, водку и баню
Коронавирус теперь и в Бобруйске
Николай Каспирович: «В Витебской области за сутки не установлено новых случаев COVID-19»
Лукашенко снова вышел на лед. По его мнению, это лучшее лекарство от коронавируса
«Отмечайте нас, когда поете дома»: белорусский «X-Фактор» приостанавливает прослушивания до мая
90-е вернулись? В Минске на СТО пригнали BMW: под днищем была граната
Фотофакт: в Бресте солдаты поливают деревья
В Гродно снизили арендную плату для ряда предприятий
Погода в Беларуси: в Витебске 4 апреля выпал снег, но в ближайшие дни будет +15
«Белавиа» отменила рейсы в Вильнюс
Россия подарила Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус
Лукашенко: «Поеду на парад в Москву вне зависимости от ситуации с коронавирусом»
Миссия ВОЗ приедет в Беларусь 7 апреля
24-летний рабочий пострадал в Минске во время взрыва баллона
В Любанском районе сторож санатория услышал, что недалеко в деревне горит магазин
В Гомельской области из упавшей в реку на крышу машины спасатели достали 64-летнего водителя
Видеофакт. В Минске семья 40 лет прожила в квартире, а когда стали делать там ремонт, нашли оружие
Белстат: в Беларуси 93,5 медсестры на 10 тысяч человек и 38,8 тысячи практикующих врачей на всех