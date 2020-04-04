КГК возьмет на контроль цены и наличие товаров в магазинах

Госконтроль проследит за товарами и ценами в магазинах. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сообщать о пропавших с прилавка продуктах или о резком скачке стоимости можно будет на горячую линию

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Ранее «Комсомолка» сообщала о том, как пандемия коронавирусной инфекции, сказалась на торговле в Гомеле. В областном центре цены на лимоны взвинтили в два раза, а потом они и вовсе пропали с прилавков. Журналисты продолжаю следить за ценами и, как стало известно, к мониторингу подключились и специалисты Комитета госконтроля Беларуси.

Так в пресс-службе КГК сообщили, что с понедельника, 6 апреля, в ведомстве начнет работать «горячая линия», на которой будут отслеживать наличие товаров в торговых сетях и рост цен.

– Сообщения о товарах и их стоимости на «горячую линию» будут приниматься с 6 по 10 апреля. Это позволит оперативно проконтролировать ситуацию на потребрынке в республике, – пояснили в Госконтроле.

Звонки будут принимать от граждан со всей страны и Минска, а также от работников торговли, которые заметят значительное повышение стоимости товаров либо их отсутствие.

Номер «горячей линии» КГК: 8(017) 327 54 09, прием звонков с 10.00 до 12.00 часов.

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