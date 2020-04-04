В Минске открытым огнем горела фура

В МЧС считают, что это мог быть поджег

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Ночью 4 апреля в белорусской столице дотла сгорела тягач с полуприцепом. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

О возгорании на дороге на 46 километре внешнего кольца МКАДа спасателям сообщили примерно в 00.45 часов.

– Прибывшие по вызову пожарные обнаружили горящую открытым пламенем фуру. Кабина машины, сядельного тягача «DAF» была объята пламенем, от которого вспыхнул и тент прицепа. Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. Водитель машины не пострадал во время пожара, – пояснили в пресс-службе.

На данный момент причина происшествия еще не установлена, но в МЧС считают, что это мог быть поджог.

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