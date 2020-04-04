2020-04-04T19:43:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Главреда «Ежедневника» освободили из-под стражи, не предъявив обвинения

Сергея Сацука задержали 25 марта
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Сергея Сацука освободили после 10 дней заключения. Фото: euroradio.fm.Сергея Сацука освободили после 10 дней заключения. Фото: euroradio.fm.
Изменить размер текста:

В субботу, 4 апреля, в «Ежедневнике» написали об освобождении главного редактора Сергея Сацука. Напомним, журналиста задержали 25 марта. А 31 марта пресс-служба КГК сообщала о том, что против Сацука возбуждено уголовное дело по подозрению во взятке за заказную статью.

Однако картина изменилась 4 апреля. Генпрокурор отменил меру пресечения и Сергея Сацука выпустили из-под стражи. При этом, по информации «Ежедневника», их главреду так и не предъявили обвинение.

– Редактора, учредители и сотрудники «Ежедневника» были допрошены правоохранителями, в офисе производилась выемка документов. А в доме Сергея Сацука и у его соседей производились обыски, – уточнили в редакции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске задержали главного редактора «Ежедневника».

Задержание произошло днем в среду, 25 марта (подробности).

В КГК сообщили о возбуждении уголовного дела против Сацука за взятку $5000.

Главреда подозревают в получении вознаграждения за заказную статью (подробности).

Глава КГК о задержании Сацука: «Как может журналист, не зная сути, давать оценку»?

Леонид Анфимов прокомментировал задержание Сацука (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Шкловом «Нива» оказалась в кювете: пострадали водитель и пассажир
Главреда «Ежедневника» освободили из-под стражи, не предъявив обвинения
В Минске открытым огнем горела фура
КГК возьмет на контроль цены и наличие товаров в магазинах
В Минске спасатели доставали мальчика, застрявшего в дереве
Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 апреля 2020 года: всего зараженных 440 человек, 5 умерло
Предприниматель из Слуцка вышивает на масках советы президента от COVID-19: трактор, водку и баню
Коронавирус теперь и в Бобруйске
Николай Каспирович: «В Витебской области за сутки не установлено новых случаев COVID-19»
Лукашенко снова вышел на лед. По его мнению, это лучшее лекарство от коронавируса
«Отмечайте нас, когда поете дома»: белорусский «X-Фактор» приостанавливает прослушивания до мая
90-е вернулись? В Минске на СТО пригнали BMW: под днищем была граната
Фотофакт: в Бресте солдаты поливают деревья
В Гродно снизили арендную плату для ряда предприятий
Погода в Беларуси: в Витебске 4 апреля выпал снег, но в ближайшие дни будет +15
«Белавиа» отменила рейсы в Вильнюс
Россия подарила Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус
Лукашенко: «Поеду на парад в Москву вне зависимости от ситуации с коронавирусом»
Миссия ВОЗ приедет в Беларусь 7 апреля
24-летний рабочий пострадал в Минске во время взрыва баллона
В Любанском районе сторож санатория услышал, что недалеко в деревне горит магазин
В Гомельской области из упавшей в реку на крышу машины спасатели достали 64-летнего водителя
Видеофакт. В Минске семья 40 лет прожила в квартире, а когда стали делать там ремонт, нашли оружие
Белстат: в Беларуси 93,5 медсестры на 10 тысяч человек и 38,8 тысячи практикующих врачей на всех