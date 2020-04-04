Главреда «Ежедневника» освободили из-под стражи, не предъявив обвинения

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В субботу, 4 апреля, в «Ежедневнике» написали об освобождении главного редактора Сергея Сацука. Напомним, журналиста задержали 25 марта. А 31 марта пресс-служба КГК сообщала о том, что против Сацука возбуждено уголовное дело по подозрению во взятке за заказную статью.

Однако картина изменилась 4 апреля. Генпрокурор отменил меру пресечения и Сергея Сацука выпустили из-под стражи. При этом, по информации «Ежедневника», их главреду так и не предъявили обвинение.

– Редактора, учредители и сотрудники «Ежедневника» были допрошены правоохранителями, в офисе производилась выемка документов. А в доме Сергея Сацука и у его соседей производились обыски, – уточнили в редакции.

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