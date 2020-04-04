2020-04-04T20:26:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Шкловом «Нива» оказалась в кювете: пострадали водитель и пассажир

В ГАИ говорят, что авария произошла из-за превышения скорости
Надежда БУТОВИЧ
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"Нива" оказалась в кювете. Фото: УВД Могоблисполкома."Нива" оказалась в кювете. Фото: УВД Могоблисполкома.
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Серьезное ДТП произошло в пятницу, 3 апреля, на территории Шкловского района.

Утром, примерно в 10.50 часов, на автотрассе направлением РоссияВитебскГомельУкраина в аварию попала «Шевроле Нива».

– На автодороге 63-летний водитель не справился с управлением, и авто оказалось в кювете. Предварительно, причиной аварии стала неправильно выбранная водителем скорость движения, из-за чего мужчина не справился с управлением, – пояснили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

63-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением. Фото: УВД Могоблисполкома.

63-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением. Фото: УВД Могоблисполкома.

Травмы в дорожно-транспортном происшествии получили и водитель, и его 60-летний пассажир. Обоих доставили в хирургическое отделение Шкловской райбольницы.

– Для предотвращения ДТП и их плачевных последствий водителям необходимо выбирать безопасный скоростной режим и стараться прогнозировать дорожную обстановку в зависимости от обстоятельств, – напомнили в ГАИ.

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