Под Шкловом «Нива» оказалась в кювете: пострадали водитель и пассажир
Серьезное ДТП произошло в пятницу, 3 апреля, на территории Шкловского района.
Утром, примерно в 10.50 часов, на автотрассе направлением Россия – Витебск – Гомель – Украина в аварию попала «Шевроле Нива».
– На автодороге 63-летний водитель не справился с управлением, и авто оказалось в кювете. Предварительно, причиной аварии стала неправильно выбранная водителем скорость движения, из-за чего мужчина не справился с управлением, – пояснили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
63-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением. Фото: УВД Могоблисполкома.
Травмы в дорожно-транспортном происшествии получили и водитель, и его 60-летний пассажир. Обоих доставили в хирургическое отделение Шкловской райбольницы.
– Для предотвращения ДТП и их плачевных последствий водителям необходимо выбирать безопасный скоростной режим и стараться прогнозировать дорожную обстановку в зависимости от обстоятельств, – напомнили в ГАИ.
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