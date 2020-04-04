Два врача и два рабочих из Москвы: В Могилевской области уже 4 случая коронавируса

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о первом подтвержденном случае инфицирования коронавирусом в Могилевской области. Первым пациентом оказалась врач – могилевский медик, которая вернулась из командировки. На 4 апреля на Могилевщине было диагностировано вместе с первым случаем – 4 заразившихся коронавирусной инфекцией.

– Об одном эпизоде мы уже населению сообщали: это врач, приехавшая из командировки в Кричев. А два других – это инфицирования среди трудовых мигрантов, которые вернулись с заработков в Москве, где работали довольно продолжительное время. Регионально – это инфицирования коронавирусом в Кировске и в Бобруйске. И один случай в Могилеве, так же среди врачей, которые проходили обучение в Витебске. Во всех без исключения эпизодах проводится весь необходимый комплекс мероприятий, установлены контакты первого уровня, проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Также проведено и лабораторное тестирование контактных пациентов, все тесты дали отрицательные результаты, – сообщила tvrmogilev.by Светлана Нечай, главный государственный санитарный врач Могилевской области.

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