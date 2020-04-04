2020-04-04T21:48:34+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси продлили весенние каникулы для школьников

И, как и говорил президент, – на неделю, до 11 апреля включительно
Надежда БУТОВИЧ
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Весенние каникулы в Беларуси стали длиннее в 2020 году из-за коронавируса.Весенние каникулы в Беларуси стали длиннее в 2020 году из-за коронавируса.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В субботу, 4 апреля, в Telegram-канале «Пул Первого» сообщили о продлении школьных каникул.

– Каникулы продлены! Министр доложил, собрав все мнения и обращения. Решение принято! – сообщили радостную новость для школьников в «Пуле Первого».

Правда, забыли уточнить время, на которое продлеваются весенние каникулы.

Напомним, накануне, во время рабочей поездки 3 апреля, Александр Лукашенко прогнозировал продление «вакаций», сообщая: «Скорее всего, мы продлим на неделю». И, как и сказал президент, именно неделю дополнительных каникул и получили белорусские школьники.

В Telegram-канале Министерства образования уточнили, что срок весенних каникул продлен на шесть дней: с 6 по 11 апреля включительно.

– Четвертая четверть в 2020 году в Беларуси продлиться с 13 апреля по 30 мая, – добавили в министерстве.

Таким образом, из-за двухнедельных каникул учебный год продлеваться не будет. А "упущенную" неделю школьникам и учителям придется наверстать в сжатые сроки.

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