В Беларуси продлили весенние каникулы для школьников
В субботу, 4 апреля, в Telegram-канале «Пул Первого» сообщили о продлении школьных каникул.
– Каникулы продлены! Министр доложил, собрав все мнения и обращения. Решение принято! – сообщили радостную новость для школьников в «Пуле Первого».
Правда, забыли уточнить время, на которое продлеваются весенние каникулы.
Напомним, накануне, во время рабочей поездки 3 апреля, Александр Лукашенко прогнозировал продление «вакаций», сообщая: «Скорее всего, мы продлим на неделю». И, как и сказал президент, именно неделю дополнительных каникул и получили белорусские школьники.
В Telegram-канале Министерства образования уточнили, что срок весенних каникул продлен на шесть дней: с 6 по 11 апреля включительно.
– Четвертая четверть в 2020 году в Беларуси продлиться с 13 апреля по 30 мая, – добавили в министерстве.
Таким образом, из-за двухнедельных каникул учебный год продлеваться не будет. А "упущенную" неделю школьникам и учителям придется наверстать в сжатые сроки.
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