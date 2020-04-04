2020-04-04T22:01:24+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Минтранс добавило в «карантинный список» еще 6 автозаправок, где могут останавливаться дальнобойщики

А Россия закрыла для въезда и выезда еще одну дорогу
Надежда БУТОВИЧ
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Дальнобойщикам запрещено останавливаться в Беларуси на любых заправках и кафе - только по списку.Дальнобойщикам запрещено останавливаться в Беларуси на любых заправках и кафе - только по списку.Фото: Алеся ДОБЫШ
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Одной из мер по нераспространению коронавирусной инфекции стали ограничения для водителей-международников. С 19 марта в Беларуси дальнобойщикам, идущим транзитом через Беларусь, разрешили останавливаться только в определенных заправках, кафе и отелях для ночевки. В субботу, 4 апреля, в этот «карантинный список» добавились еще 6 автозаправок на территории Беларуси. Об этом сообщили в Минтрансе.

Дополнительные транзитные площадки с санитарно-эпидемиологическим контролем организованы на следующих заправках:

АЗС № 59 «Белоруснефть»: на 514 километре автодороги М-1/Е30 Брест «Козловичи) – Минск – граница России (Редьки);

АЗС № 60 «Белоруснефть»: на 514 километре автодороги М-1/Е30 Брест «Козловичи) – Минск – граница России (Редьки);

АЗС № 18 «Белоруснефть»: на 102 километре автотрассы М3 Минск – Витебск;

АЗС № 72 «Белоруснефть»: на 237 километре трассы М3 Минск – Витебск;

АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»: на 156 километре автодороги М3 Минск – Витебск;

и на АЗС № 68 «Белоруснефть»: на 73 километре автотрассы М8/Е95 граница России (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута).

Покидать территорию АЗС водителям запрещено. За исполнением распоряжения следят сотрудники Транспортной инспекции Минтранса.

Также в Минтрансе сообщили, что с 4 апреля на автодороге Н-4676 (рядом с деревней Перелевка в Ветковском районе) со стороны России установлены запрещающие знаки как на въезд, так и на выезд из РФ. Проезжать белорусско-российскую границу рекомендовано по автодороге М-10 рядом с деревней Селище в Добрушском районе. Сопредельный пропускной пункт – «Красный Камень» (Злынковский район, Брянской области).

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