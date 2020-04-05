Врачей Беларуси будут страховать от коронавируса и поддерживать материально

Изменить размер текста: A A

Федерация профсоюзов Беларуси приняла решение о страховании и материальной поддержке медиков.

- Президент поручил, чтобы ФПБ продумала, как поддержать и оказать помощь самым уязвимым категориям медиков, тем, кто на передовой. Надо сказать, что поддержку медицинским работникам профсоюзы начали оказывать еще в марте, когда в стране были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом. Это помощь в приобретении дезинфицирующих и обеззараживающих средств, средств индивидуальной защиты – от масок и перчаток до защитных медицинских костюмов. Мы уже закупили 14 тысяч таких костюмов, все они распределяются между регионами. Первая партия направлена в Витебскую инфекционную больницу, – отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. – Вместе с тем сегодня необходимо дополнительно помочь тем, кто непосредственно работает с больными COVID-19. И профсоюзами принято решение о страховании и материальной помощи таким медицинским работникам. Президент поддержал эту инициативу. Это солидарная помощь всех отраслевых профсоюзов для тех, кто сейчас работает на передовой.

Напомним, сейчас в стране известно как минимум о десяти зараженных коронавирусом медиках. Ранее «Комсомолка» уже сообщала о первом подтвержденном случае инфицирования коронавирусом в Могилевской области, им стала могилевский медик, которая вернулась из командировки. Врачи также записали эмоциональное видеообращение к белорусам. В нем разные специалисты - от терапевтов до реаниматологов - объяснили, как белорусам поддержать их и друг друга во время пандемии коронавируса