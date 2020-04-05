2020-04-05T12:12:02+03:00
Спорт
КП Беларусь

Марии Шараповой стало скучно в самоизоляции и она дала свой номер телефона поклонникам

Теперь ее телефон буквально взрывается от сообщений
Алла БЕЛУГА
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Фото: www.instagram.comФото: www.instagram.com
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Марии Шараповой стало скучно в американской самоизоляции и она решила развлечься общением с поклонниками.

- Делюсь с вами номером, напишите мне! 310-564-7981. По-настоящему. Рассказывайте мне, как ваши дела, задавайте вопросы или просто скажите «привет». Всем отличным рецептам тоже «добро пожаловать», - написала спортсменка в соцсетях.

Пока номер телефона актуален только для жителей Канады и США. Но в будущем она обещала завести еще один и отвечать всем остальным.

Напомним, российская тенниссистка заявила о завершении своей карьеры в феврале 2020 года.

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