«Мы пошутили, что нарисуем Путина, а нарисовали Командора и Дринкинса». В Питере закрасили работу витебской стрит-арт команды HoodGraff

На этой стене команда пообещала нарисовать Путина, но 1 апреля нарисовала персонажей "Крутого пике". Фото:архив команды HoodGraff.

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Персонажи комедийного сериала «Крутое пике» отважный Командор и неунывающий пилот Дринкинс продержались на стене трансформаторной подстанции на Литейном в Санкт-Петербурге менее суток. Коммунальщики закрасили очередную работу витебской стрит-арт команды HoodGraff желтой краской. «Наскальную живопись» на соседнем доме не тронули.

Жители окрестных домов недоумевают.

-Я их политику не понимаю. Талантливо выполненный рисунок закрашивают, а уродливое нечто на доме оставляют. Теперь будет просто желтая будка. Она, несомненно, украсит вид нашего города, - говорит Татьяна.

-Почему работу закрасили так стремительно? Чем Командор и Дринкинс не угодили коммунальным службам? – поинтересовались мы у лидера группы Артема Буржа.

-Наверное, это из-за шутки с Путиным…

У этой трансформаторной подстанции уже длинная арт-история. На ней ребята из HoodGraff рисовали портреты Юрия Шевчука, Эйнштейна и персонажей культовой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Недавно пообещали нарисовать на этой стене Путина. А 1 апреля нарисовали экипаж «Бройлера-747», который терпел крушение на протяжении 325 серий.

Сейчас HoodGraff в Питере. Ребята соблюдают режим самоизоляции, но, как рассказал Артем, не без стрит-арта.

-Мы передвигаемся на своей машине, рисуем в безлюдном месте. А в перчатках и респираторах мы работали всегда.

На той самой подстанции на Литейном HoodGraff еще что-нибудь обязательно нарисует.

-Стена ждет своего часа. А «Крутое пике» останется в 1 апреля.