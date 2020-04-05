Власти Беларуси создали инструкцию о том, как искать не соблюдающих карантин и принудительно их госпитализировать

До полудня о месте пребывания приезжих узнают в территориальных центрах и посещают эти адреса с проверкой. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Для этого специалисты будут опрашивать приехавших через дверь жилища

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Для всех людей, прибывших в Беларусь из эпидемиологически-неблагополучных по COVID-19 стран, введен обязательный карантин. О том, как проверять его соблюдение, написали в совместном документе Минздрав, МВД и Госпогранкомитет.

Вкратце система выглядит так. Госпогранкомитет ежедневно передает в МВД списки лиц, въехавших в Беларусь, а ведомство до 11.00 направляет сведения о месте их жительства в Минздрав. После этого, до 12.00 о месте их пребывания узнают в территориальных центрах и посещают эти адреса с проверкой. Входить необязательно – проверять могут и устно, через дверь. Данные опроса направляется в местные исполнительные и распорядительные органы.

Если приехавшего по адресу не оказалось, органы власти будут выяснять причины.В течение дня местный центр гигиены и эпидемиологии должен рассмотреть вопрос о принудительной госпитализации.

КСТАТИ

Теперь командировки можно продлевать, если сотрудник находится в стране, где есть COVID-19, с сохранением за ним зарплаты и рабочего места.