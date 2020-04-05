Погода на 6-12 апреля в Беларуси: синоптики сходят с ума или к нам придет зима и лето одновременно?

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Либо приборы Белгидромета сходят с ума, либо на следующей неделе в Беларусь придет зима и лето одновременно.

В воскресенье 5 апреля температура в стране дойдет максимум до 13 градусов тепла, а ночью опустится до минус 8 градусов ночью, приведя за собой гололедицу (особенно сильную в Витебской области). К понедельнику безобразие закончится: воздух прогреется до 19 градусов, обещают чистое небо и солнце. Разброс температур с Севера на Юг - от 13 до 21 градуса.

Настоящее лето продержится в стране все будние дни, а затем, по суровой традиции, погода снова испортится. В пятницу похолодает, в ночь на субботу местами, в т.ч. в Минске, пройдет мокрый снег. А к выходным зальет дождями всех и испортит праздник отмечающим католическую Пасху.