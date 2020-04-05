2020-04-05T12:01:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на 6-12 апреля в Беларуси: синоптики сходят с ума или к нам придет зима и лето одновременно?

Летняя погода испортится ближе к католической Пасхе
Алла БЕЛУГА
Поделиться:
Днем будет лето, а ночью - зима!Днем будет лето, а ночью - зима!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Либо приборы Белгидромета сходят с ума, либо на следующей неделе в Беларусь придет зима и лето одновременно.

В воскресенье 5 апреля температура в стране дойдет максимум до 13 градусов тепла, а ночью опустится до минус 8 градусов ночью, приведя за собой гололедицу (особенно сильную в Витебской области). К понедельнику безобразие закончится: воздух прогреется до 19 градусов, обещают чистое небо и солнце. Разброс температур с Севера на Юг - от 13 до 21 градуса.

Настоящее лето продержится в стране все будние дни, а затем, по суровой традиции, погода снова испортится. В пятницу похолодает, в ночь на субботу местами, в т.ч. в Минске, пройдет мокрый снег. А к выходным зальет дождями всех и испортит праздник отмечающим католическую Пасху.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Погода»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
От пневмонии, осложненной коронавирусом, умерли полковник в отставке из Витебска и бывший сотрудник Нацбанка
Погода на 6-12 апреля в Беларуси: синоптики сходят с ума или к нам придет зима и лето одновременно?
Власти Беларуси создали инструкцию о том, как искать не соблюдающих карантин и принудительно их госпитализировать
«Мы пошутили, что нарисуем Путина, а нарисовали Командора и Дринкинса». В Питере закрасили работу витебской стрит-арт команды HoodGraff
Марии Шараповой стало скучно в самоизоляции и она дала свой номер телефона поклонникам
Врачей Беларуси будут страховать от коронавируса и поддерживать материально
Минтранс добавило в «карантинный список» еще 6 автозаправок, где могут останавливаться дальнобойщики
В Беларуси продлили весенние каникулы для школьников
Два врача и два рабочих из Москвы: В Могилевской области уже 4 случая коронавируса
Под Шкловом «Нива» оказалась в кювете: пострадали водитель и пассажир
Главреда «Ежедневника» освободили из-под стражи, не предъявив обвинения
В Минске открытым огнем горела фура
КГК возьмет на контроль цены и наличие товаров в магазинах