От пневмонии, осложненной коронавирусом, умерли полковник в отставке из Витебска и бывший сотрудник Нацбанка

По официальным данным на 4 апреля, общее число зараженных коронавирусом в Беларуси было 440 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним официальным данным, по этой причине в стране умерло всего 5 человек

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В Витебске от пневмонии умер бывший следователь по особо важным делам Витебской областной прокуратуры, полковник в отставке, 58-летний Анатолий Высоцкий. Эту информацию «Нашей Ниве» подтвердила жена умершего.

Бывшие коллеги рассказали «Нашей Ниве», что все произошло очень быстро. 30 марта Анатолий Высоцкий открыл больничный, а 3 апреля стало известно о запланированных на воскресенье похоронах. Из-за того, что тест на COVID-19 оказался положительным, похороны пройдут без людей. По словам жены, у полковника Высоцкого была аритмия.

— Мы же не ездили никуда, на месте были. Я на работу и с работы, ну в магазин зайду. Он тоже в магазин мог зайти, на рынок, на дачу — все. А так он дома сидел, пенсионер, никуда не выходил, не ездили никуда, - рассказала жена погибшего.- Как стали известны результаты — позвонили из санэпидемстанции. Нам сейчас тесты эти сделают: сейчас приедут обработать квартиру, тесты — и на изоляцию. Мы же не могли даже подумать, что у него положительный результат! И откуда же я знаю, где он мог заразиться?

Сейчас специалисты обрабатывают квартиру супругов, всем контактным проводят тесты и отправляют их на карантин.

К вечеру 4 апреля также стало известно о том, что в Минской инфекционной больнице от пневмонии, вызванной коронавирусом, умер 69-летний бывший сотрудник Национального банка Юрий Осипов. Об этом со ссылкой на его дочь рассказала «Радыё Свабода».

По официальным данным на 16 часов 4 апреля, число зараженных коронавирусом в Беларуси было 440 человек, умерли 5 человек.