2020-04-05T13:30:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Ну вот и все. Последние поезда из России в Беларусь отменяют

Из Питера и Москвы теперь тоже не добраться до нас
Алла БЕЛУГА
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В России карантин до конца апреля, а вот наши границы открыты.В России карантин до конца апреля, а вот наши границы открыты.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Белорусская железная дорога в воскресенье 5 апреля заявила, что в связи с решением Роспотребнадзора с этого воскресенья временно отменяется курсирование двух поездов. Первый поезд - №2/1 МинскМосква, отправлением из Минска с 05.04.2020, из Москвы с 06.04.2020. Второй - №52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 05.04.2020, из Санкт-Петербурга с 06.04.2020.

Напомним, в России карантин введен до конца апреля, а вот Беларусь свои границы не закрыла. Но еще можно успеть прыгнуть в последний поезд: 5 и 6 апреля будет последнее отправление из Питера в Минск. После этого поезда между Беларусью и Россией перестанут ходить.

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