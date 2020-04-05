2020-04-05T16:53:15+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Последние новости о коронавирусе в Беларуси на 5 апреля 2020 года: 8 человек умерли, всего зараженных - 562 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом Беларуси на воскресенье, 5 апреля
Алла БЕЛУГА
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За сутки - плюс 3 погибших.За сутки - плюс 3 погибших.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минздрав Беларуси стал чаще публиковать данные о зараженных и погибших от COVID-19 в Беларуси. Пусть и делает это не общепринятым в мире методом трех цифр: зараженные, умершие и выздоровшие, а задачками на сложение и вычитание.

- В Беларуси по состоянию на 05.04.2020 на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека, - сообщает Минздрав Беларуси в своем telegram-канале. - У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 52 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Напомним, вчера умерших от пневмонии, осложненной коронавирусной инфекциеей, было 5 человек. Помещенных в стационар было 394, выходит, за сутки в стационаре прибавилось 108 человек. А количество зараженных за все время достигло 562 человек. Это на 122 больше, чем в сводке 24 часа назад.

КСТАТИ Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, вы медик и хотите что-то рассказать, или же знаете что-то, чего не знают остальные, - пожалуйста, напишите нам. Адрес для связи: zp@phkp.by.

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Последние новости о коронавирусе в Беларуси на 5 апреля 2020 года: 8 человек умерли, всего зараженных - 562 человек
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