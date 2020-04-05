2020-04-05T14:21:26+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусский спортсмен установил мировой рекорд и попадет в Книгу рекордов Гиннеса

Впрочем, у него и без этого уже 160 мировых рекордов
Алла БЕЛУГА
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Победитель в жиме гири весом 24 кг одной рукой попеременно.Победитель в жиме гири весом 24 кг одной рукой попеременно.
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Белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил очередной мировой рекорд. Он выступил в номинации «Гиревой спринт» (это жим гири весом 24 кг одной рукой попеременно, лежа, с ограничением времени в 3 минуты).

Спортсмен сделал 170 подъемов за 163 секунды, чем побил свой прошлый рекорд - 166 подъемов за 158 секунд. Результат зафиксировал судья, председатель комиссии Международной федерации гиревого спорта Михаил Рабец.

- Выдержать такой темп сложно. Этот рекорд установил в поддержку всех, кто сейчас находится в непростой ситуации, тренируется в ограниченном пространстве, врачей, которые сейчас очень много трудятся. Давайте поддерживать друг друга и заниматься спортом, физической культурой, укреплять свое здоровье, что сейчас очень актуально, - рассказал Белта Вячеслав Хоронеко.

На данный момент у спортсмена уже 160 официальных рекордов в экстремальном подъеме тяжестей.

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