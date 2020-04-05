КП Беларусь
За белорусами, застрявшими в Индии, направили самолет
Оплатить перелет туристов в Минск на борту самолета «Белавиа» должна Россия
Туристы не смогли вернуться из-за резко закрывшихся границ.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Авиакомпания «Белавиа» отправила свой самолет в Индию за группой белорусов, сообщает Министерство иностранных дел Беларуси на своей странице Facebook.
По информации МИД, из Национального аэропорта Минск вылетел спецрейс, организованный совместно с посольством России в Беларуси.
- Самолет направился в Дели, чтобы забрать еще одну группу белорусов и, по возможности, граждан других стран из Индии, - говорится в сообщении.
Как сообщал 4 апреля посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, оплатит перелет туристов в Минск на борту самолета «Белавиа» российская сторона.