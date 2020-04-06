2020-04-06T13:56:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Могилевчанин залез в чужой дом через окно и украл семь трехлитровых банок с медом

Часть из них он продал. А вот те, что оставил себе, пришлось отдать милиции
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Интересным делом занимались могилевские оперативники. 50-летний могилевчанин обратился в милицию из-за того, что в его доме неизвестный человек разбил стекло, залез через окно и похитил семь трехлитровых банок меда. Стоимость их - 210 белорусских рублей.

Кто это мог быть, хозяин дома даже не подозревал. Оказалось, 59-летний безработный мужчина, которого уже судили, стоявший на учете в уголовно-исполнительной инспекции отдела внутренних дел.

- Часть банок с медом мужчина продал, а часть оставил себе, - рассказывают в УВД Могилевского облисполкома. - Сейчас он вернул только оставшиеся у него похищенные банки. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.

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Могилевчанин залез в чужой дом через окно и украл семь трехлитровых банок с медом
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