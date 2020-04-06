В Чашникском районе горела конюшня. Лошади не пострадали, они были на поле

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Конюшня загорелась 5 апреля на территории молочно-товарной фермы в деревне Коптевичи Чашникского района. На конюшне горела кровля. В это время в здании конюшни никого не было: лошади находились на поле.

- На территории молочно-товарной фермы находятся 3 здания: конюшня, коровник (находится на расстоянии 80 м от места пожара), телятник (на расстоянии 120 м от места пожара), - описывают в Министерстве чрезвычайных ситуаций. - Пострадавших нет. В результате пожара в здании конюшни уничтожена кровля, загоны, закопчены стены.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.