В Гродно парапланерист упал в озеро и утонул

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Несчастный случай в Гродно произошел около 20.00 5 апреля под Гродно. Об инциденте сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Гродненской области.

Во время полета на параплане мужчина упал в озеро Бросты возле одноименной деревни Гродненского района и утонул.

Параплан, с которым упал мужчина, весит около 40 килограммов. Спасатели прибыли на место, но помочь парапланеристу не удалось. Обстоятельства происшествия устанавливаются.