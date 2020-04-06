В Беларуси обещают выпускать до миллиона масок в сутки. В два раза больше, чем сейчас

А еще через полторы недели планируют выпускать два миллиона масок в неделю

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- Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить возросший спрос на маски, - сказал в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. - Ряд предприятий в короткий срок перепрофилировались, и мы, кстати, сейчас уже вышли на параметры выпуска 450 - 500 тыс. масок в сутки.

В конце недели, по словам Петришенко, планируется выйти на 1 млн.

- И задача ставится, чтобы еще через полторы недели выйти на 2 млн масок в сутки. Поэтому все те потребности, которые есть в нашем обществе, будут в полной мере удовлетворены, - сказал вице-премьер.