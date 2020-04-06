Последние новости о коронавирусе в Беларуси на 6 апреля 2020 года: 13 человек умерли, 53 выздоровели, в стационаре - 634

Последние данные о коронавирусе на 6 апреля Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом Беларуси на понедельник, 6 апреля

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Минздрав делится новой статистикой.

- На стационарном лечении находятся 634 человека, - сообщили в Telegram-канале "Официальный Минздрав". - Основная часть - лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 53 человека.

Всего на 6 апреля в Беларуси зафиксировано 700 случаев заражения.

За последние двое суток из медицинских учреждений выписано 355 пациентов.

Минздрав приводит и количество летальных случаев.

- Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 6 апреля, в Беларуси проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.

Вчера, 5 апреля, статистика была такой: 562 зараженных, 8 смертей, 52 выздоровления.