"Транснефть" начала поставки на НПЗ Беларуси

Поставки от крупных нефтяных компаний из России были остановлены 1 января из-за того, что страны не договорились о цене

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- Подтверждаю, что поставки нефти на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям, - цитирует слова пресс-секретаря концерна "Белнефтехим" Александра Тищенко belta.by.

Какие компании будут поставлять нефть в Беларусь в апреле, в концерне не уточнили.

Раньше стало известно, что на апрель запланирована поставка до 2 млн тонн нефти из России на белорусские НПЗ - Мозырский и ОАО "Нафтан". На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне 4 доллара за баррель.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России были остановлены 1 января из-за того, что страны не договорились о цене. Беларусь считала бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.