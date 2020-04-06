Двух заместителей прокуроров судят по 328-й наркотической статье Фото: Павел МАРТИНЧИК

Их подозревают в незаконном обороте наркотических средств без цели сбыта

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Комитет государственной безопасности Беларуси расследует уголовное дело в отношении двух бывших заместителей прокуроров Советского и Ленинского районов Минска.

- Причина - незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, - уточняют в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Подозреваемых уволили из органов прокуратуры, - уточняет ведомство. - Сейчас работники находятся под стражей.