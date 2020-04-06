2020-04-06T15:00:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Минспорта и туризма: Все организованные туристы вернулись в Беларусь

За рубежом еще остаются некоторые самостоятельные туристы
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Министерство помогло вернуться в Беларусь тем, кто уехал по путевкам.Министерство помогло вернуться в Беларусь тем, кто уехал по путевкам.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В понедельник, 6 апреля, пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси опубликовала сообщение, что все туристы, которые уехали за границу по путевкам, вернулись домой.

- По данным туроператоров и турагентов, на сегодня белорусских организованных туристов за рубежом нет. Определенные проблемы были при возвращении последних 6 человек - туристов из Таиланда, но они вчера уже вернулись в Минск, - комментирует директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

В то же время за границей еще остаются белорусы, которые выехали самостоятельно, без помощи турфирм. Сколько их, в Минспорта и туризма точно не могут сказать. По неофициальной информации, около 200 человек еще остаются в Индии.

- Над их возвращением работает Министерство иностранных дел совместно с другими государственными органами, - уточнили в ведомстве.

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