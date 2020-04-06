Соблюдайте дистанцию. В Минске машина остановилась на перекрестке, а в нее сзади въехали

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ДТП произошло около 11 утра 6 апреля на перекрестке проспекта Дзержинского с улицей Чюрлениса.

По предварительной информации, «Фольксваген» ехал по проспекту в сторону Чюрлениса и на подъезде к перекрестку остановился на светофоре. В этот момент в него сзади врезался в «Ситроен». Как сообщает старший инспектор ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко, авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

В итоге травмы получила 25-летняя пассажирка «Фольксвагена», ее забрали в больницу. На записи с регистратора, установленного в автомобиле виновника аварии, видно, как легковушку выбило на перекресток, но водитель сориентировался и быстро проехал его, чтобы избежать других ДТП.

Известно, что за рулем «Ситроена» находился 32-летний минчанин.

- Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки, а также не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия, - добавляют в ГАИ.