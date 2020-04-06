Министерство рекомендует школьникам на каникулах заняться самообразованием и ограничить контакты

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Во время каникул в школах будут работать школьные лагеря. Там дети будут находиться под присмотром учителей.

- Лагеря организованы с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - уточняет пресс-служба Минобразования. Какие конкретно это меры, не расшифровывается.

Тем же детям, которые останутся на каникулах дома, тоже рекомендуют соблюдать меры безопасности: не забывать про гигиену и ограничить передвижения и контакты.

- Кроме того, рекомендуем школьникам заняться самообразованием с использованием как учебных пособий, так и интернет-носителей, - рекомендует Минобразования.

Напомним, весенние каникулы в Беларуси продлили на неделю, до 11 апреля. То есть дети пойдут в школу в понедельник 13 апреля. При этом учебный год на неделю продлевать не будут - школьникам придется наверстать упущенное.