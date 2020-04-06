Вместо задержанных назначены новые руководители сахарных заводов

С момента арестов гендиректоров по «сахарному делу» прошло больше 2 месяцев

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О назначениях на сахарных заводах сообщает концерн «Белгоспищепром». Новых директоров получили Скидель и Жабинка.

На Скидельском сахарном комбинате наблюдательный совет большинством голосов избрал Владимира Белоусова. До этого он занимал должность замгендиректора по реализации на Гродненском стеклозаводе.

Гендиректором Жабинковского сахарного завода избрали Игоря Болтромеюка. Он работал антикризисным управляющим на Дрогичинском трактороремонтном заводе, а до этого был замгендиректора по коммерческим вопросам здесь же, на сахарном заводе в Жабинке.

В конце марта новый руководитель появился и в Городее. Руководить Городейским сахарным комбинатом поставили Игоря Макара, первого зампредседателя Миноблисполкома.

Нет сообщений только о директоре Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Напомним, директоров всех четырех сахарных заводов Беларуси задержали в конце января 2020-го. По подозрению в коррупции задержаны Виктор Миронов из Жабинки, Михаил Криштапович из Городеи, Николай Прудник из Слуцка и Дмитрий Егоров из Скиделя. Дело еще расследуется, но уже известно, что директора сахарных заводов продавали сахар в Россию по ценам ниже рыночных.

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