В Чашникском районе двое мужчин выпили антисептик: один умер

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Следователи проводят проверку по поводу ЧП с антисептиком на одном из предприятий Чашникского района.

По данным следствия, все произошло 4 апреля. Двое сотрудников выпили антисептик, которым уже несколько лет на предприятии дезинфицируют руки. Мужчин без сознания нашла их коллега - они лежали на полу в бытовом помещении.

Обоих забрали в больницу. Один из них скончался в тот же день. Ему был 61 год. Второй, 55-летний, под наблюдением медиков. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы.