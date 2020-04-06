В ближайшие дни в Минске из-за репетиции парада перекроют часть проспекта Машерова

В Минске начинаются репетиции парада к 9 мая. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Движение будет ограничено с 21.00 до 23.00

Изменить размер текста: A A

В Минске начинаются тренировки роты почетного караула, которая готовится к военному параду 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Репетиция будет происходить на улицах Минска, поэтому горожан предупреждают об ограничении движения в столице.

С 21.00 до 23.00 будет перекрыт проспект Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей уже 6 апреля. Также тренировки будут происходить 9, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 апреля.