2020-04-06T16:38:52+03:00
Минск
КП Беларусь

В ближайшие дни в Минске из-за репетиции парада перекроют часть проспекта Машерова

Движение будет ограничено с 21.00 до 23.00
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Минске начинаются репетиции парада к 9 мая.В Минске начинаются репетиции парада к 9 мая.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Минске начинаются тренировки роты почетного караула, которая готовится к военному параду 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Репетиция будет происходить на улицах Минска, поэтому горожан предупреждают об ограничении движения в столице.

С 21.00 до 23.00 будет перекрыт проспект Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей уже 6 апреля. Также тренировки будут происходить 9, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 апреля.

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