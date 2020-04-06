Доктор Комаровский: «Те, кто ввел карантин, просто мечтают о том, чтобы завтра в Беларуси приключилась катастрофа»

Известный украинский врач высказал свое отношение к тому, что в Беларуси нет карантина

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- Так, как сделал Батька в Беларуси, - это взять на себя политическую ответственность за народ. На самом деле сейчас, думаю, все смотрят на Беларусь. Те, кто ввел карантин, просто мечтают о том, чтобы завтра в Беларуси приключилась катастрофа. Потому что для них это будет пример: вот видите, какой там мор, а мы какие крутые, молодцы, у нас такого нет. Они больше всего не хотят, чтобы им ставили потом Батьку в пример, - такое мнение высказал доктор Комаровский в YouTube-интервью на канале Big Money.

Врач, ведущий программы «Школа доктора Комаровского» считает, что не вводить карантин в Беларуси президенту посоветовали врачи.

- Я почти уверен в том, что когда Лукашенко принимал это решение - это было не единоличное решение, рядом с ним были нормальные врачи-эпидемиологи, Академия наук. Они знали, когда давали эти советы, что он с них шкуру спустит, если что не так. Мы не знаем сегодня, правильно или нет. Если б я был президентом - я бы пошел по этому пути. Возможно, я бы совершил страшную ошибку, - говорит доктор.

Врача возмущает запрет гулять в парках, который действует, например, в Украине и Польше, и вообще не считает строгий карантин действенной мерой.

- Чем интенсивнее будут карантинные мероприятия, тем дольше будет активен коронавирус. Каждый человек на земном шаре вынужден с ним встретиться. Каждый из нас с ним встретится, - рассуждает Комаровский.

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