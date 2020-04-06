В Минском районе 72-летний водитель выехал на встречку и столкнулся с грузовиком

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Авария случилась около 13.00 в понедельник, 6 апреля, на дороге Р28 Минск - Молодечно - Нарочь. Столкнулись легковая «Тойота» и грузовой МАЗ с прицепом.

ДТП произошло вблизи деревни Щербины. Легковушка выехала на встречную полосу, где ехал грузовик. От удара лоб в лоб пострадал 72-летний водитель «Тойоты». Переднюю часть автомобиля сильно смяло, понадобилась помощь спасателей. Пострадавшего забрали в больницу с тяжелыми травмами, но в медицинском учреждении мужчина скончался.

Жена водителя, а также водитель грузовика не пострадали.