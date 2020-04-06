МЧС: В сгоревшей траве нашли погибшего 90-летнего пенсионера
Трагедия произошла на территории Бешенковичского района в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Витебской области.
Пожарным из деревни Русилки позвонили примерно в 12.50 часов. Местные жители рассказали, что из-за пала травы на краю села образовался сильный пожар.
– Прибывшие по вызову спасатели оперативно локализовали возгорание сухой растительности. К моменту приезда трава сгорела на большой площади вокруг и перекинулась уже на территорию частного подворья, была опасность загорания построек во дворе. Примерно в 45 метрах от сараев было найдено тело 90-летнего сельчанина, хозяина дома, к которому подобрался пожар, – сообщили в пресс-службе.
Сухая растительность сгорела на большой площади. Фото: МЧС.
Рядом с местом трагедии была обнаружена обгорелой большая снеугоборочная лопата, которой, по всей видимости, сельчанин боролся с огнем до последнего. Сейчас проводится проверка. Возможно, пожар начался по вине погибшего.
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