Лукашенко поменял директора Национального центра правовой информации
В понедельник, 6 апреля, Александр Лукашенко провел кадровое назначение. Об этом на официальном сайте президента Беларуси, сообщила пресс-служба главы страны.
Так указом президента с должности директора Национального центра правовой информации (Прим.: интернет-портал pravo.by) сняли Евгения Коваленко. Официальная причина увольнения: переход на другую работу.
Место Коваленко занял Андрей Мательский, ранее работавший начальником главного государственно-правового управления Администрации президента.
Напомним, в Наццентре правовой информации занимаются сбором, учетом и обработкой, хранением и систематизацией, а также актуализацией эталонной правовой информации. На своем сайте НЦПИ ее размещает и распространяет, здесь же, на pravo.by, также публикуются впервые правовые акты.
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