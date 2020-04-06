Лукашенко поменял директора Национального центра правовой информации

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В понедельник, 6 апреля, Александр Лукашенко провел кадровое назначение. Об этом на официальном сайте президента Беларуси, сообщила пресс-служба главы страны.

Так указом президента с должности директора Национального центра правовой информации (Прим.: интернет-портал pravo.by) сняли Евгения Коваленко. Официальная причина увольнения: переход на другую работу.

Место Коваленко занял Андрей Мательский, ранее работавший начальником главного государственно-правового управления Администрации президента.

Напомним, в Наццентре правовой информации занимаются сбором, учетом и обработкой, хранением и систематизацией, а также актуализацией эталонной правовой информации. На своем сайте НЦПИ ее размещает и распространяет, здесь же, на pravo.by, также публикуются впервые правовые акты.

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