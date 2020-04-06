Пропавшую в Слуцке женщину нашли закопанной, СК сообщает о 19-летнем подозреваемом
Пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте сообщила о трагической гибели 43-летней жительницы Слуцка.
Женщину объявили в розыск после ее безвестного исчезновения в начале марта 2020 года. Спустя месяц ее нашли мертвой в одной из деревень Слуцкого района.
– Все это время сотрудниками СК и МВД отрабатывались различные варианты, где может находится пропавшая горожанка. Одна из версий привела в деревню на Случчине. Там на частном подворье в воскресенье, 5 апреля, в одной из хозпостроек были обнаружены следы свежего захоронения. Тело убитой женщины было закопано прямо в сарае, – пояснили в пресс-службе.
В совершении преступления подозревается 19-летний сельчанин. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело. Расследование не окончено.
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