Замглавврача Минской инфекционки: «Мы работаем только на COVID-19. Клиника почти заполнена»

Изменить размер текста: A A

Журналисты «Минск-Новости» поговорили с заместителем главрача столичной инфекционки. Святослав Вельгин рассказал, как работает в Минске инфекционная больница, перепрофилированная под инфицированных COVID-19.

Как пояснил замглавврача, сейчас минская инфекционка работает в особом режиме. Ежедневно медики получают новые вводные, рекомендации, решают оперативные вопросы, например, с перераспределением потока пациентов.

– На данный момент клиника переориентирована, фактически мы работаем только на COVID-19. Больница рассчитана на 200 койко-мест и уже заполнена почти полностью. В одном из корпусов все палаты подключены к кислороду. Можем оказать помощь даже тяжелым пациентам с пневмонией, хотя в обычное время пневмония у нас не лечится, – рассказал Вельгин.

Также в клинике предусмотрели вопрос безопасности медперсонала с минимизацией рисков: с этой целью внедрена и функционирует система тамбуров и шлюзов. Еду пациентам передают через специальное «окошко».

Многие компании оказывают безвозвмездную помощью больнице: кормят медработников, часть из которых переходит на круглосуточный режим пребывания в больнице. Но также помогают с приобретением средств индивидуальной защиты для медперсонала: маски, а лучше респираторы, очки, вторые халаты, перчатки и т.д.

– Новые тест-системы позволили получать анализы по коронавирусу «день в день», в течение нескольких часов. Наша больница оперативно тестирует пациентов клинических больниц Минска. Поступает достаточно много проб. Быстрое тестирование позволяет оперативно диагностировать коронавирус и по возможности изолировать источник инфекции, – добавил доктор.

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите что-то рассказать – пожалуйста, пишите нам на vir@phkp.by

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Доктор Комаровский о мнениях и ситуации с коронавирусом в Беларуси.

Знаменитый украинский доктор, считает, что в Беларуси карантин не введен по совету врачей (подробности).

Директор РНПЦ «Кардиология» прокомментировал слухи насчет COVID-19 и Центра.

Центр будет перепрофилирован, только если пневмония обретет массовость, а Минздрав отдаст приказ (подробности).

Белоруска рассказал о ситуации в Швеции, где, как и в Беларуси, нет карантина.

Правительство Швеции принимает меры, связанные с нераспространением COVID-19, но жесткими их не назовешь (подробности).