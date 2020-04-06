МВД: Активизировались кибермошенники и все – со «схемами по коронавирусу»

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В Беларуси в последнее время правоохранители регистрируют заявления от граждан, на средства которых покусились мошенники. Злоумышленники не теряются в период мировой пандемии коронавируса, изобретая новые способы наживы. О преступных схемах пресс-служба МВД проинформировала в официальном Телеграме.

Первым о «коронавирусных аферистах» заявил житель Минской области. Мужчина рассказал, что к нему пришло сообщение с просьбой о переводе денег для фонда помощи белорусам, которые не могут вернуться на родину из-за закрытых в связи с пандемией границ. Минчанин рассказал в милиции про подозрительный запрос, денег переводить не стал.

– В Беларуси такие способы мошенничества только появляются. А вот в соседних странах напряженная эпидобстановка спровоцировала целую волну киберпреступлений, – пояснил замначальника управления «К» МВД Кирилл Вяткин.

Деньги на маски

Мошенники могут использовать телефонные звонки и, представляясь сотрудниками государственных органов, уболтать жертву на разовую выплату, мол государство выделило деньги на приобретение масок, перчаток, тестов и других средств защиты. Далее злоумышленник просит сообщить ему номер банковской карты, чтобы якобы перечислить госпособие – деньги с карты похищаются. Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать кому-либо данные банковской карты!

Тесты на коронавирус

Также в сети появились фейковые сайты, на которых якобы продаются экспресс-тесты для домашней диагностики COVID-19. Сообщения рассылаются по электронной почте, жертва переходит по указанной ссылке, оплачивает «покупку» теста и в этот момент с его карты списываются все средства.

– Кроме того, в базе злоумышленников остаются персональные данные карт-счета и в дальнейшем они могут продолжить похищать средства с карты. Следует избегать посторонних сайтов и, тем более, не осуществлять на подозрительных ресурсах каких-либо операций по оплате, – сообщили в МВД.

Письмо от ВОЗ

Еще одна уловка мошенников – рассылка от имени ВОЗ. В письме размещают вирусную ссылку с оглавлением «Ситуация с коронавирусом в Беларуси», человек кликает по ссылке и активизирует вирус на компьютере, который блокирует ПО и требует перевести деньги для разблокировки. Не доверяйте массовым рассылка и подобным письмам!

– В соцсетях на днях быстро распространилась фейковая иллюстрация, с якобы убегающим от медиков пациентом в Беларуси. Такие картинки создаются для провокаций и нарастания паники среди населения, – уточнили правоохранители.

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