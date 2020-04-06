2020-04-06T21:24:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ВИДЕОФАКТ. В Жлобинском районе спасатели провели спецоперацию по спасению щенков

«Малыши» застряли между плитами гаража
Надежда БУТОВИЧ
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щенок застрял между бетонным забором и стенкой здания. Фото: МЧС.щенок застрял между бетонным забором и стенкой здания. Фото: МЧС.
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Инцидент произошел в Жлобинском районе в воскресенье, 5 апреля. По номеру «101» позвонили сельчане и рассказали, что два щенка застряли в проеме между бетонными плитами, а выбраться сами не могут.

– Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что животное застряло в небольшом отверстии между бетонным забором сельской школы и кирпичной стенкой частного гаража. Чтобы спасти щенка был применен гидравлический инструмент. Железобетонную плиту подняли, зафиксировали на подпорах и освободили щенка из плена, – рассказали в пресс-службе в УМЧС Гомельской области.

На видео, которое сняли на месте спасательной операции спасатели, видно, что спасенный щенок был бодрым и веселым. Целого и невредимого «малыша» передали в руки переживающих сельчан. А второго щенка, видимо, освободили до приезда МЧС.

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06 04 2020 Жлобинский район, спасение щенка.

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