ВИДЕОФАКТ. В Жлобинском районе спасатели провели спецоперацию по спасению щенков
Инцидент произошел в Жлобинском районе в воскресенье, 5 апреля. По номеру «101» позвонили сельчане и рассказали, что два щенка застряли в проеме между бетонными плитами, а выбраться сами не могут.
– Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что животное застряло в небольшом отверстии между бетонным забором сельской школы и кирпичной стенкой частного гаража. Чтобы спасти щенка был применен гидравлический инструмент. Железобетонную плиту подняли, зафиксировали на подпорах и освободили щенка из плена, – рассказали в пресс-службе в УМЧС Гомельской области.
На видео, которое сняли на месте спасательной операции спасатели, видно, что спасенный щенок был бодрым и веселым. Целого и невредимого «малыша» передали в руки переживающих сельчан. А второго щенка, видимо, освободили до приезда МЧС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Жительница Подмосковья бросилась в ледяную воду за своей собакой.
За мамой, ломающей лед, с берега наблюдали двое детей (подробности).
Видеофакт. Котенок выбежал на дорогу в Минске и остановил движение.
Животное спас и приютил инспектор ГАИ (подробности).
06 04 2020 Жлобинский район, спасение щенка.
Еще больше материалов по теме: «МЧС: Новости»