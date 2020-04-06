2020-04-06T21:57:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Витебском микроавтобус въехал в дерево, пассажира и водителя доставали спасатели

Пострадавшие в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не справился с управлением. Фото: МЧС.Водитель не справился с управлением. Фото: МЧС.
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Серьезная авария произошла на трассе в Витебском районе в воскресенье, 5 апреля. Подробности пресс-служба ГАИ Витебска сообщила на официальной странице во ВКонтакте.

ДТП произошло в конце дня недалеко от деревни Подберезье. Примерно в 16.50 часов очевидцы аварии позвонили в МЧС и ГАИ. Сообщалось, что микроавтобус «Фольксваген Каравелла» врезался в придорожное дерево.

– За рулем фургона находился 26-летний водитель, рядом на пассажирском сиденье находилась 22-летняя пассажир. Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель не смог справиться с управлением на данном участке дороги, – пояснили в ГАИ.

Пассажирка и водитель получили серьезные травмы и были госпитализированы. Фото: МЧС.

Пассажирка и водитель получили серьезные травмы и были госпитализированы. Фото: МЧС.

В пресс-службе МЧС рассказали, что на место ДТП выезжали спасатели, которые деблокировали из поврежденного буса водителя и пассажирку.

– Пострадавших с помощью специнструмента извлекли из поврежденного салона фургона и передали медикам. С травмами различной тяжести их госпитализировали в ближайшую больницу, – добавили в МЧС.

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