2020-04-07T11:18:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси есть более 20 тысяч тест-систем для исследований на коронавирус

В стране работают 13 лабораторий
Ирина ВЕТРОВА
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Для исследования берут материал из ротоглотки и носоглотки и помещают в одну пробирку.Для исследования берут материал из ротоглотки и носоглотки и помещают в одну пробирку.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Для получения результата теста на коронавирус теперь нужно ждать около 6 часов, а при высокой загрузке лаборатории - до суток. Об этом рассказала замдиректора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина в эфире программы «Панорама» на телеканале "Беларусь 1".

По ее словам, в стране работают 13 лабораторий. Например, лаборатория РНПЦ эпидемиологии и микробиологии в сутки делает около 700 тестов.

Сейчас в Беларуси есть тест-системы для проведения более 20 тысяч исследований на коронавирус. При этом в РНПЦ используются только отечественные тест-системы. Часть тест-систем поступила из Китая и России.

Для исследования у пациента берут комбинированный мазок: материал из ротоглотки и носоглотки забирается отдельно, но помещается в одну пробирку.

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