2020-04-07T09:53:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Православные верующие празднуют Благовещение

Это один из самых значимых христианских праздников
Ирина ВЕТРОВА
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В храмах действуют санитарные правила.В храмах действуют санитарные правила.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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7 апреля верующие отмечают большой праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Он считается третьим по значимости после Пасхи и Рождества.

Благовещение каждый год выпадает на 7 апреля и отмечается ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. По преданию, в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил о том, что она станет матерью Сына Божьего.

Есть народная примета: какая будет погода на Благовещение, такая и на Пасху.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в церквях Беларуси ввели санитарные правила: разрешено не целовать иконы и кресты, рекомендуется воздержаться от благословения через целование рук.

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