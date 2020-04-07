Золотовалютные резервы Нацбанка за март снизились на миллиард долларов
Нацбанк опубликовал свежую информацию о состоянии золотовалютных резервов страны.
Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля, по предварительным данным, составили $7786,5 млн.
За март золотовалютные резервы снизились на $1018,4 млн (на 11,6%) после снижения в феврале на $438,2 млн (на 4,7%).
Сообщается, что снижение по итогам марта в основном обусловлено продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах "Белорусской валютно-фондовой биржи". Также это связано с плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $226,5 млн.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте.
Сообщается, что по итогам 2020 года резервы должны составить не менее $7,3 млрд.