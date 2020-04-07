В Беларуси ввели регулирование цен на маски и антисептики

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Медицинские маски и дезинфицирующие средства внесены в список социально значимых товаров. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 6 апреля 2020 года, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале pravo.by.

В документе сказано, что предельный норматив рентабельности установлен в размере 10%. Также импортеры не могут устанавливать надбавку на маски и дезинфицирующие средства выше 10%. Предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на маски и дезсредства - 15%.

В документе говорится о том, что цены на эти товары будут формировать с учетом конъюнктуры рынка, при этом нельзя превышать ограничения, установленные МАРТ.

Постановление действует в течение 90 дней.