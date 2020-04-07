2020-04-07T11:51:20+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси ввели регулирование цен на маски и антисептики

Распоряжение об этом будет действовать 90 дней
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Маски и антисептики внесены в список социально значимых товаров.Маски и антисептики внесены в список социально значимых товаров.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Медицинские маски и дезинфицирующие средства внесены в список социально значимых товаров. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 6 апреля 2020 года, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале pravo.by.

В документе сказано, что предельный норматив рентабельности установлен в размере 10%. Также импортеры не могут устанавливать надбавку на маски и дезинфицирующие средства выше 10%. Предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на маски и дезсредства - 15%.

В документе говорится о том, что цены на эти товары будут формировать с учетом конъюнктуры рынка, при этом нельзя превышать ограничения, установленные МАРТ.

Постановление действует в течение 90 дней.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Не решите проблемы с наличием масок, вместо вас будут работать другие». Президент пригрозил правительству
Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: "Нет лавинообразного прироста. Катастрофы абсолютно нет"
«Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике». Лукашенко призывает защитить врачей
Лукашенко о карантине: "Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?"
«Вирусная проблематика и последовавший коронапсихоз». Лукашенко на совещании по нефти требует делать запасы топлива
Лукашенко о продовольственной безопасности страны: "Нефть нефтью, но ее на стол не подашь"
В Беларуси начали вводить первые запреты на посещение лесов
В Беларуси ввели регулирование цен на маски и антисептики
Золотовалютные резервы Нацбанка за март снизились на миллиард долларов
Православные верующие празднуют Благовещение