2020-04-07T11:56:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси начали вводить первые запреты на посещение лесов

Пожар может возникнуть от малейшей искры: стоит сухая жаркая погода, в почве не хватает влаги
Ирина ВЕТРОВА
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Запрет на посещение лесов введен в двух районах.Запрет на посещение лесов введен в двух районах.Фото: Ирина КАЛИНИНА
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На территории Мозырского и Столинского районов введены временные ограничения на посещения лесов. Это связано со сложной пожароопасной обстановкой из-за сухой жаркой погоды. Как сообщают в Минлесхозе, пожар может вспыхнуть от малейшей искры.

Сыграло свою роль и отсутствие климатической зимы: из-за отсутствия осадков в почве не хватает влаги. Но основная причина пожаров в том, что люди выжигают сухую растительность, нарушая требования законодательства.

Только за последние сутки в лесном фонде Минлесхоза произошло 20 случаев возгораний с общей площадью 12,5 га. Самая напряженная ситуация - в южных районах Беларуси. Всего с начала года в лесном фонде произошло уже 208 лесных пожаров. Это в 4 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

За нарушение запрета на посещение лесов, если оно не повлекло причинения ущерба, грозит предупреждение или штраф до 25 базовых величин, а это 675 рублей (статья 15.29. КоАП).

Запрет на посещение лесов в ближайшие дни может быть введен и в других регионах Брестской и Гомельской областей. На сайте Минлесногохоза опубликована интерактивная карта, с помощью которой можно отслеживать, в каких регионах введен запрет на посещение леса.

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