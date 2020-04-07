Лукашенко о продовольственной безопасности страны: "Нефть нефтью, но ее на стол не подашь"

Лукашенко отметил, что вопрос продовольствия во всем мире будет стоять очень остро. Фото: belta.by

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На совещании 7 апреля Александр Лукашенко отметил, что сейчас нужно взять на жесточайший контроль весь цикл сельскохозяйственных работ. По словам президента, вопрос продовольствия во всем мире будет стоять очень остро.

- Нефть нефтью, но ее на стол не подашь, - цитирует Александра Лукашенко belta.by. - Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. И весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям.

Президент отметил, что в приоритете должна быть продовольственная безопасность страны:

- Задача номер один, и важнее ее нет. Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее...

Лукашенко подчеркнул:

- Не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и руководители самых развитых передовых стран. Поэтому сельское хозяйство, прежде всего нынешняя посевная кампания - важнейший элемент, на который мы должны обратить внимание.

Президент высказал свои замечания по работам в поле. По его словам, несмотря на то, что влага из почвы уходит мгновенно, некоторые влагу не закрыли:

- Неужели непонятно, что нужно прежде всего пройтись культиватором и разрыхлить почву - закрыть влагу. Притом поля очень высокие, с высоким содержанием песков. Поэтому сделайте все, чтобы мы могли в этом направлении двигаться.

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