2020-04-07T14:36:21+03:00
Политика
КП Беларусь

«Вирусная проблематика и последовавший коронапсихоз». Лукашенко на совещании по нефти требует делать запасы топлива

Серьезный запас нефти и топлива нужен на непредвиденные случаи
Ирина АВИДОВА
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Президент требует делать запасы топлива пока цена на нефть хорошая.Президент требует делать запасы топлива пока цена на нефть хорошая.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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7 апреля президент провел совещание о поставках нефти в Беларусь. Александр Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива.

- На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы, - заявил глава государства.

Обсуждали и мощности - где хранить нефть и запасы нефтепродуктов.

- Стенограмма ведется. И не дай бог, кто-то скажет, что может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов - и (в результате. - Ред.) не примет на хранение, уж пеняйте сами на себя, - предупредил Александр Лукашенко. - Сегодня нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас, по итогам совещания мы должны четко понимать.

Президент отметил, что сейчас в нефтеперерабатывающей области есть вопросы. Напомним, 2020 год начался для Беларуси без договоренности по поводу нефти с Россией. Наши нефтеперерабатывающие заводы работают не на полную мощь.

- При всех проблемах более-менее нам удалось сдержать процессы в области нефтепереработки. Но вирусная проблематика и последовавший коронапсихоз, конечно же, усложнили ситуацию, - сказал он. Слова президента приводит belta.by. - Нефтяной рынок лихорадит, и чрезмерно. А его конъюнктура абсолютно непрогнозируема. Волатильность бешеная. Тем не менее задача таких стран, как наша, - быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав.

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