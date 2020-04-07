Лукашенко о карантине: "Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?"

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7 апреля Александр Лукашенко провел большое совещание по поставкам нефти. Во Дворец Независимости были приглашены правительство, председатели облисполкомов, руководители профильных ведомств.

На совещании шла речь загрузке наших НПЗ, мощностях для хранения сырья, обеспеченности внутреннего рынка нефтепродуктами. Говорилось о том, что нужно минимизировать зависимость Беларуси от нефтяных игр крупнейших держав. Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи, чтобы не нарушать работу отрасли.

На совещании был затронут и вопрос продовольственной безопасности.

- Главное сегодня - экономика. Экономика, а значит - жизнь людей, не только сейчас, но и в перспективе, вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу. Видите, уже не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде, в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и руководители вчерашних самых развитых передовых стран. Поэтому сельское хозяйство и нынешняя посевная кампания - важнейший элемент, на который мы должны обратить внимание, - цитирует президента телеканал "Беларусь 1".

Президент назвал продовольственную безопасность страны задачей номер один. Он отметил:

- Как у нас тут разглагольствуют кругом - карантин, комендантский час и прочее... Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?

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- При всех проблемах более-менее нам удалось сдержать процессы в области нефтепереработки. Но вирусная проблематика и последовавший коронапсихоз, конечно же, усложнили ситуацию... (читать далее...)