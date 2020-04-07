«Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике». Лукашенко призывает защитить врачей

И рассказал, что те, кто работает с коронавирусной инфекцией, достаточно защищены

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7 апреля Александр Лукашенко провел совещание с медиками. Президент просит защитить врачей на фоне распространения коронавируса. По его словам, те медики, которые работают непосредственно с пациентами, поступившими с коронавирусной инфекций, достаточно защищены.

- А в онкологии которые работают, с сердечно-сосудистыми (заболеваниями. - Ред.)... А туда тоже поступают люди с вирусами. И оттуда у нас, хоть немного, но приток врачей в инфекционках появился. Поэтому твоя важнейшая задача, Владимир Степанович (министр здравоохранения Владимир Караник. - Ред.), - защити врачей, - поручил Александр Лукашенко, его слова приводит belta.by. - Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике, где бы то ни было. Он должен хотя бы минимально быть защищен. Чтобы врачей не лечили. Врач должен лечить больных, а нам приходится врачей лечить. Слава богу, что не умирают, спасаем мы их. Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя.

Напомним, на прошлой неделе президент сообщил, что больше 10 медиков заразились коронавирусной инфекцией в Витебске.

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